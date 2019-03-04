Начальник штаба ВВС Пакистана призвал армию сохранять боеготовность

"Проблемы еще не решены, мы должны оставаться начеку и всегда быть готовы ответить на любую агрессию со стороны противника", - сказал командующий. Это заявление прозвучало на фоне сохраняющейся между Исламабадом и Нью-Дели напряженности и боестолкновений ВВС двух стран 27 февраля.

ТАСС, 4 марта. Начальник штаба ВВС Пакистана маршал Муджахид Анвар Хан призвал вооруженные силы страны оставаться начеку и сохранять боеготовность, чтобы дать отпор на любую агрессию. Об этом в понедельник сообщила пакистанская газета Dawn .

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

Отправной точкой в конфликте Пакистана и Индии стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.

Ранее в понедельник главком ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа в свою очередь отказался комментировать продолжение операций на территории Пакистана, но отметил, что "они еще продолжаются".