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Глава ЛНР создал официальный аккаунт в Twitter

Как отметил сам Леонид Пасечник, обещание зарегистрироваться в соцсети он дал на встрече со студентами

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник создал официальный аккаунт в социальной сети Twitter.

"На недавней встрече с украинскими студентами я пообещал зарегистрироваться в социальной сети. Сказано-сделано", - цитирует его сообщение в Twitter агентство Луганскинформцентр.

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