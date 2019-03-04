Глава ЛНР создал официальный аккаунт в Twitter

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник создал официальный аккаунт в социальной сети Twitter.
На встрече со студентами ЛНУ им. Шевченко мне предложили зарегестрироваться в социальных сетях.— Леонид Пасечник (@glavalnr) 4 March 2019
Решение принято! pic.twitter.com/5sAB4cLcqh
"На недавней встрече с украинскими студентами я пообещал зарегистрироваться в социальной сети. Сказано-сделано", - цитирует его сообщение в Twitter агентство Луганскинформцентр.