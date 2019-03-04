Рост температуры Мирового океана привел к сокращению рыбного промысла на 5%

Экологи из Ратгерского университета (США) изучили влияние потепления океана на 235 популяций 124 видов морских существ, включая различные виды моллюсков, рыб и ракообразных. Для этого специалисты проанализировали данные об их добыче, начиная с 1930 года, что составляет около трети мирового улова за указанный период. Ученые сравнили полученную информацию с картами изменения температуры воды Мирового океана с целью оценки потерь в добыче морепродуктов. Результаты показали, что количество рыбы, вылавливаемой в океане, сократилось практически на 5%.

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Повышение температуры Мирового океана привело к снижению рыбного промысла в мире почти на 5%. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета "Индепендент".

Эксперты также выяснили, что наибольшие потери отмечены в ключевых рыболовецких районах, среди которых Восточно-Китайское и Северное моря, где улов сократился на 35%. В настоящее время, как указывают экологи, рыбный промысел является основным источником дохода для более чем 56 млн человек во всем мире. "Мы были потрясены, обнаружив, что мировая добыча рыбы уже отреагировала на потепление океана, - отметил профессор из Ратгерского университета Малин Пински. - Это не гипотетические изменения в будущем".

В то же время, как подчеркивают специалисты, в отдельных регионах, в том числе в Индийском океане и Балтийском море, численность рыбы за данное время, наоборот, немного увеличилась, однако позитивные тенденции не могут длиться долго. "Многие виды, которые до сих пор получали определенные преимущества от потепления, вероятно, начнут демонстрировать сокращение, поскольку температура продолжает расти", - констатировал ведущий автор исследования профессор Олаф Дженсен. К концу столетия, по информации издания, "температура океана может повыситься на 3,2 градуса Цельсия, если мировое сообщество не предпримет определенные шаги". Это, в свою очередь, приведет к увеличению кислотности воды, вызванного ростом концентрации углекислого газа в атмосфере, и уменьшению кислорода в океане.

Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение, поскольку свидетельствуют о необходимости принятия комплексных мер, направленных на защиту экосистемы Мирового океана. "Мы рекомендуем руководителям рыбных хозяйств ликвидировать чрезмерный вылов рыбы, восстановить ее добычу и учитывать изменения климата при осуществлении рыбного промысла", - заключил профессор Калифорнийского университета Крис Фри.