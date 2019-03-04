Минск сообщил Вашингтону об отмене ограничений на число сотрудников посольства США

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Белоруссия проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на число сотрудников посольства США в Минске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Белоруссии.

"4 марта министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, - уточнили в ведомстве. - В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года".