Сторонники оппозиции в Венесуэле собираются на митинг, приуроченный к возвращению Гуайдо

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции начали собираться на площади Альфредо Саделя в районе Лас-Мерседес к востоку от центра Каракаса, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Людей пока немного, около сотни человек. Начало акции намечено на 11:00 (18:00 мск). Некоторые пришли с флагами Венесуэлы.

На площади монтируется сцена, однако пока неизвестно, кто именно выступит перед митингующими. На предыдущих крупных митингах всегда выступал сам Гуайдо. Ранее, несмотря на запрет выезжать из страны, он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

В воскресенье Гуайдо заявил, что в понедельник намерен вернуться в Венесуэлу и призвал сторонников по всей стране выходить на улицы. В понедельник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила в интервью телеканалу "Россия-24", что правительство Венесуэлы в отношении Гуайдо примет соответствующие меры.

Узнать сторонников оппозиции, собирающихся на площади Альфредо Саделя, можно по характерным бейсболкам цветов флага страны. Этот элемент одежды уже на протяжении нескольких лет служит опознавательным знаком в политической жизни Венесуэлы - сторонники правительства добавляют к флагу символы 4F, в честь попытки прихода к власти Уго Чавеса 4 февраля 1992 года. Впервые на оппозиционном митинге появились люди в майках, на которых изображен Гуайдо.

Обстановка в районе проведения митинга спокойная. По наблюдениям корреспондента ТАСС, сотрудников полиции, бойцов Национальной гвардии или армии поблизости от площади нет.