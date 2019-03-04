Глава МИД Великобритании поблагодарил союзников за поддержку после инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил союзников Соединенного Королевства за поддержку после произошедшего ровно год назад инцидента в Солсбери. В сообщении, размещенном на странице главы британской дипломатии в Twitter , Хант также вновь выступил с утверждением о том, что за попыткой покушения на Сергея Скрипаля якобы стоят российские спецслужбы.

"Ровно год назад службы безопасности России предприняли попытку убийства британского гражданина, применив химическое оружие на территории нашей страны. В результате беспрецедентной атаки один человек погиб, и жизни многих других оказались под угрозой, - написал Хант. - Те, кто несет за это ответственность, увидели, как международное сообщество объединилось, чтобы сказать "нет". Спасибо всем тем, кто поддерживал Соединенное Королевство в вопросе о применении химического оружия".

Заявление полиции

Главный констебль графства Уилтшир Кир Притчард призвал власти информировать полицию о лицах, которые потенциально могут быть подвергнуты риску нападения, наподобие Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News. Он отметил, что местные сотрудники правоохранительных органов действительно не были осведомлены о том, кем в действительности является пострадавший житель Солсбери.

В воскресенье телерадиокомпания Би-би-си сообщила о том, что полицейские, прибывшие год назад на место инцидента, поняли степень серьезности произошедшего только тогда, когда нашли имя Скрипаля в Google и узнали из интернета, что он является бывшим сотрудником ГРУ.

"Я определенно дал понять, что было бы целесообразно быть осведомленными о том, что есть люди с общественной известностью, которые могут быть подвергнуты опасности, и что для главного констебля было бы полезно знать такую информацию", - заявил он, подчеркнув, что доведение информации о местах проживания бывших сотрудников разведки до руководства местной полиции пошло бы на пользу укрепления общественной безопасности.

Притчард также сообщил, что здоровье сержанта полиции Ника Бэйли, пострадавшего год назад при немедленном прибытии на место инцидента в Солсбери, существенно улучшилось, однако никто, по его словам, не может знать, каковыми могут оказаться долговременные последствия от испытанного этим стражем порядка контакта с нервно-паралитическим веществом.