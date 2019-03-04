Гуайдо вернулся в Венесуэлу

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил о своем возвращении в Каракас. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

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"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", - написал он.

По данным журналиста телекомпании Univision Элианхелики Гонсалес, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом 222 авиакомпании Copa из Панамы.

Как сообщает телеканал TVV, лидер оппозиции беспрепятственно покинул аэропорт и отправился на встречу со своими сторонниками.

Гуайдо и сопровождавшие его лица выехали из аэропорта на нескольких белых внедорожниках. Сообщений о том, что власти Боливарианской Республики пытались задержать политика, не поступало. В аэропорту Гуайдо ждали, помимо сотен сторонников, послы нескольких европейских государств. Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявлял, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".