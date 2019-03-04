США намерены реагировать на любые угрозы в адрес Гуайдо

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают чрезвычайно важным, чтобы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся на свою родину в безопасности, а любые угрозы в его адрес или насилие в отношении него будет встречено быстрой реакцией. Об этом написал в понедельник в своем Twitter вице-президент США Майкл Пенс.

"Безопасное возвращение Хуана Гуайдо в Венесуэлу чрезвычайно важно для США. Любые угрозы или насилие в отношении него, а также запугивание недопустимо и будет встречено быстрой реакцией. Мир наблюдает: временно исполняющему обязанности главы государства Гуайдо должны дать возможность в безопасности возвратиться в Венесуэлу", - сказал он.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. После участия 25 февраля в заседании Группы Лимы в Боготе Гуайдо заявил, что вернется в Венесуэлу.

Гуайдо, несмотря на запрет выезжать из Венесуэлы, на прошлой неделе посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. В воскресенье он заявил, что в понедельник намерен вернуться в Венесуэлу, где его готовятся встречать сторонники.