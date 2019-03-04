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Стрельба на ярмарке в Страсбурге

AFP: брата террориста из Страсбурга приговорили к году лишения свободы

При этом половина срока является условной

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Исправительный суд Страсбурга вынес в понедельник приговор по делу Малека Шекатта - старшего брата террориста Шерифа Шекатта, совершившего 11 декабря теракт в Страсбурге, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщило AFP. Суд приговорил Малека Шекатта к 12 месяцам тюрьмы, из которых шесть - условные.

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Прокуратура требовала срока в 12 месяцев заключения без условного наказания. Кроме того, суд посчитал нужным дополнить шестимесячный срок тюрьмы двухлетним испытательным сроком.

Малек Шекатт был задержан полицией за публикацию угроз в соцсети. На своей странице в Facebook он разместил целый ряд сообщений, в которых заявлял о намерении совершить теракт. Также он поместил фотографию пяти видов оружия (в частности двух армейских автоматов) и бронежилета. После задержания ему было предъявлено обвинение в "рецидиве угрозы убийством", так как в 2015 году он уже был осужден за такого рода действия.

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