Республиканцы считают, что Сенат примет резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США примет большинством голосов резолюцию об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Об этом заявил журналистам в понедельник лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

"Я думаю, что для Сената очевидно, что наберется достаточно голосов для того, чтобы утвердить резолюцию об отмене [режима ЧП], на которую затем президент наложит вето. После этого, наиболее вероятно, что вето не будет преодолено в Палате представителей", - сказал он.

На прошлой неделе Палата представителей, которая в настоящее время контролируется оппозиционной Демократической партией, проголосовала за принятие резолюции, запрещающей президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето. Для его преодоления потребуется две трети голосов как в нижней, так и в верхней палате Конгресса.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около 8 млрд долларов. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.