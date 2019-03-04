Трамп на год продлил санкции в отношении России

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в понедельник в Федеральном реестре - сборнике документов правительства США.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму.

В отдельном уведомлении Конгрессу, в частности, сказано: "Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также содействуют расхищению ее активов". По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года".

Санкциями был затронут целый ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностные лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, данные меры охватывали ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.