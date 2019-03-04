Макрон заявил, что Brexit свидетельствует о кризисе в Европе

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Решение Великобритании покинуть Европейский союз является свидетельством существования кризиса в Европе. Об этом Макрон пишет в программной статье, опубликованной газетами 28 стран, а также тремя десятками французских изданий в номерах за вторник. Материал озаглавлен "За европейское возрождение".

"Brexit - это символ. Символ кризиса в Европе, которая не смогла найти ответа на необходимость обеспечить защиту народов перед лицом сильнейших потрясений современного мира", - пишет французский президент. Он считает также, что Brexit стал и "символом европейской западни" - а которую людей заманили той "ложью и безответственностью, которые способны уничтожить сам Европейский союз".

"Разве кто-нибудь говорил британцам правду о том, каким станет их будущее после Brexit? Разве их предупреждали о потери доступа к общему рынку? Разве поднимался вопрос о той опасности для мира в Ирландии, которую представляет возвращение к существованию былой границы?", - вопрошает Макрон.

Он особо подчеркивает, что "националистическая самоизоляция не предлагает ничего - это отказ от всего без какого-либо проекта будущего". По мнению президента Франции, "подобная западня грозит теперь всей Европе, потому что те, кто намерен в своих целях воспользоваться гневом народным, раздуваемым с помощью ложной информации - они готовы обещать людям все что угодно".