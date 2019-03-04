Полицейские ранены на карнавале в Каракасе

КАРАКАС, 5 марта. /ТАСС/. Четверо сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков на карнавале в Каракасе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил высокопоставленный представитель полиции на месте событий.

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"Трое получили легкие ранения, один ранен тяжело, его увезли в госпиталь, - сказал он. - Задержаны порядка 10 человек".

В настоящее время полиция и Национальная гвардия стабилизировали ситуацию в районе событий, оцепление в Лос-Просерес постепенно снимается, однако здесь продолжают дежурить не менее сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии в спецобмундировании.

На месте событий лежат обломки кирпичей, которые участники беспорядков кидали в полицейских, и емкости, в которых содержался распыленный газ.

В Венесуэле 28 февраля начались длинные выходные, которые продлятся до 5 марта. Они приурочены к Великому посту, который начинается 6 марта. Во время выходных в стране традиционно проводятся карнавалы и шествия.

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