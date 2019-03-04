Представитель генсека ООН призвал принять меры по снижению напряженности в Венесуэле

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле может быть урегулирована только путем политического диалога и все стороны должны принять меры по снижению напряженности в стране. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы согласны с тем, что ситуация может быть урегулирована только путем политического диалога, - отметил он в ответ на просьбу прокомментировать возвращение в Венесуэлу лидера оппозиции Хуана Гуайдо. - Мы следили за возвращением [Гуайдо]. Мы, конечно же, испытываем озабоченность по поводу ситуации в Венесуэле. Важно понимать, что с точки зрения генерального секретаря ООН, все участники политического процесса в Венесуэле и за ее пределами должны принять меры по снижению напряженности".

В понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо вернулся в страну. Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявлял, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.