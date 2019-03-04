СМИ: сирийская артиллерия уничтожила два форпоста боевиков на севере провинции Хама

ТАСС, 5 марта. Артиллерия сирийской армии нанесла в понедельник удары по форпостам боевиков из экстремистской группировки "Катаиб аль-Изза" на севере провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, сирийские военнослужащие открыли огонь в ответ на непрекращающиеся обстрелы боевиками населенных пунктов, находящихся под защитой правительственных сил.

По информации агентства, бандформирования, удерживающие позиции возле городов Морик и Эль-Латамна, понесли существенные потери. Были уничтожены созданные ими огневые точки, а также командные пункты и склады с оружием.

Как указывает газета Al-Watan, удары по двум крупным форпостам экстремистов были нанесены в ответ на атаку, предпринятую боевиками в воскресенье на лагерь сирийских войск в районе Эль-Масасна. В ходе отражения этой вооруженной вылазки погибли свыше 20 сирийских солдат.

По сведениям издания, действия сирийской армии стали началом масштабной операции против "Катаиб аль-Изза" и других состоящих из наемников бандформирований, которые воюют на стороне террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Эта операции охватит районы на стыке провинций Хама и Идлиб, где должна быть создана демилитаризованная зона.

Командование ВС республики готовит параллельно наступление на востоке провинции Хомс на остающиеся там форпосты террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Банды ИГ удерживают в своих руках несколько оазисов к юго-востоку от города Эс-Сухна (70 км от Пальмиры). Армейские спецподразделения проведут зачистку сектора Сирийской пустыни между Хамимой и Эль-Махаттой.

Город Эс-Сухна на полпути между Пальмирой и Дейр-эз- Зором был освобожден войсками в августе 2017 года.