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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: в Венесуэле ограничили доступ к социальным сетям перед возвращением Гуайдо

По данным газеты El Nacional, сервисы заблокировала крупнейшая телекоммуникационная компания Венесуэлы CANTV

ТАСС, 5 марта. Доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам в Венесуэле был ограничен незадолго до возвращения в Каракас лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в понедельник со ссылкой на общественную организацию NetBlocks сообщила газета El Nacional.

По ее данным, сервисы заблокировала крупнейшая телекоммуникационная компания Венесуэлы CANTV около 11:10 по местному времени (18:10 мск). Примерно в это же время самолет Гуайдо приземлился в аэропорту Каракаса. Как отмечает издание, среди прочего ограничена работа Twitter, видеохостинга YouTube, магазина приложений Google Play и сервиса обмена сообщениями Android.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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