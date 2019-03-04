СМИ: в Венесуэле ограничили доступ к социальным сетям перед возвращением Гуайдо

ТАСС, 5 марта. Доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам в Венесуэле был ограничен незадолго до возвращения в Каракас лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в понедельник со ссылкой на общественную организацию NetBlocks сообщила газета El Nacional.

По ее данным, сервисы заблокировала крупнейшая телекоммуникационная компания Венесуэлы CANTV около 11:10 по местному времени (18:10 мск). Примерно в это же время самолет Гуайдо приземлился в аэропорту Каракаса. Как отмечает издание, среди прочего ограничена работа Twitter, видеохостинга YouTube, магазина приложений Google Play и сервиса обмена сообщениями Android.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.