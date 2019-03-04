США готовы к переговорам с РФ по контролю над вооружениями, но с рядом условий

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с определенными условиями. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя подписание российским президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении РФ выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - отметил он.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и тем самым сохранить Договор" о РСМД. Дипломат в очередной раз подверг критике Москву за приписываемые ей нарушения соглашения.

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