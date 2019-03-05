Сенатор сообщил, что Конгрессу не предоставили документы о якобы связанных с РФ банках

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США не предоставило американским законодателям запрашиваемую ими информацию о банковской документации, якобы связанной с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Об этом заявил в понедельник председатель финансового комитета Сената Конгресса республиканец Чак Грассли.

"Нельзя мириться с утаиванием информации, которую запрашивает Конгресс, когда происходит утечка аналогичных сведений в СМИ", - говорится в заявлении законодателя. В пресс-службе республиканца подчеркнули, что "Грассли призывает минфин объяснить, почему тот в рамках расследования Конгресса о российском вмешательстве не предоставил банковскую документацию, которая позже просочилась в СМИ".

В 2017 году, когда Грассли был председателем юридического комитета Сената, он попросил у ведомства документацию о подозрительной финансовой деятельности со стороны ряда лиц, причастных к "российскому вмешательству". Такого рода бумаги банки обычно отправляют в минфин, когда имеют основания подозревать, что осуществляется потенциально незаконная деятельность. По версии министерства, оно предоставило всю имеющуюся у него информацию.

Сенатор отметил, что ведомство не направило ему банковскую документацию, связанную с лоббистом Ринатом Ахметшином, который имеет американское и российское гражданство. В прошлом месяце интернет-портал BuzzFeed написал, что Ахметшин якобы получил $500 тыс. незадолго до и после тайной встречи с членами избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года. В банке сочли платежи подозрительными.

Грассли потребовал от ведомства предоставить ему данную информацию.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.