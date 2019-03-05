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Клинтон заявила, что не будет баллотироваться в президенты США

Экс-госсекретарь вместе с тем отметила, что из политики не уйдет

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, однако не уйдет из политики. Об этом она заявила в понедельник телеканалу News 12, который входит в структуру телекомпании CNN.

"Я не буду баллотироваться [в президенты], но я буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю", - отметила она. "Мне хочется, чтобы люди осознавали, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь", - добавила экс-госсекретарь США.

Политик также выразила сомнение, что будет претендовать на какие-либо другие выборные должности. "Я так не думаю", - ответила Клинтон, пояснив, что ее весьма устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что в своем время ее избрали в Сенат Конгресса США от этого штата.

CNN в январе сообщала, что Клинтон полностью не исключает своего возможного участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году. Экс-госсекретарь принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
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