Белый дом назвал позорным и оскорбительным расследование Конгресса США в отношении Трампа

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Начатое в понедельник юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера, является "позорным и оскорбительным". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Сегодня председатель [юридического комитета Палаты представителей Джерри] Надлер [демократ от штата Нью-Йорк] начал позорное и оскорбительное расследование набивших оскомину и ложных утверждений, уже изученных спецпрокурором [Робертом Мюллером] и комитетами обеих палат Конгресса. Председатель Надлер и поддерживающие его демократы начали этот сбор компромата в связи с тем, что боятся, что их двухлетняя ложная история о "сговоре с Россией" рушится", - отметила Сандерс.

Она назвала "постыдным их [демократов] устрашение и издевательства над американскими гражданами". "Американский народ заслуживает законодателей, которые работают с президентом для поиска решения таких серьезных проблем, как иммиграция, здравоохранение и инфраструктура", - считает пресс-секретарь.

Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции США, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель представить запрошенные для расследования документы. В случае отказа комитет может направить им повестки с требованием явиться в Конгресс для выступления перед законодателями.

По утверждению телеканала CNN, в ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное создание препятствий правосудию, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями. Полученная информация может быть использована в качестве основания для процедуры импичмента.

Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.