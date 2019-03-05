В партии "Вперед, Италия!" заявили, что будут способствовать укреплению диалога ЕС и РФ

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская партия "Вперед, Италия!" всегда выступала против санкционной политики и настаивала на укреплении диалога с РФ. Как заявила во вторник по телефону корреспонденту ТАСС депутат от этой партии Дебора Бергамини, данную цель преследует делегация нижней палаты парламента Италии, которая прибыла в понедельник в Москву во главе с председателем палаты депутатов Роберто Фико.

"Вперед, Италия!" была первой партией, выступившей против дискриминационной санкционной политики, и мы продолжаем возражать против этой линии, которая наказывает итальянскую экономику снижением экспорта. Мы не считаем санкции эффективным инструментом ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения дипломатии. Партии, входящие в правительство, говорят, что придерживаются в этом вопросе такой же позиции, но пока, к сожалению, Италия поддержала продление срока антироссийских санкций. Но мы надеемся, что итальянскому правительству удастся убедить европейских коллег отказаться от этой малоэффективной линии", - сказала Бергамини, входящая в итальянскую делегацию.

Она признала, что отношения России и ЕС переживают не лучший момент. "Мы выступаем за улучшение отношений и укрепление диалога [между РФ и ЕС]. Для этого нужна воля обеих сторон, и "Вперед, Италия!", в том числе в составе Европейской народной партии (формирует ведущую фракцию в Европарламенте - прим. ТАСС), будет продолжать делать свой вклад в укрепление диалога между Россией и Европой, в котором заинтересованы все стороны", - добавила собеседница агентства.

Бергамини рассказала, что в рамках визита состоится заседание Большой российско-итальянской комиссии, которая "призвана укреплять отношения между Государственной думой и палатой депутатов итальянского парламента". "Со своими российскими коллегами мы намерены обсудить ряд актуальных тем, как международных, так и вопрос санкций и исключение РФ из парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которую я вхожу. Мы будем обсуждать пути укрепления диалога между Россией и Европой, а также затронем и ряд профильных тем, такие как безопасность, культурные обмены, экономика и развитие", - поделилась депутат.

Бергамини выразила надежду, что российская парламентская делегация в скором времени приедет в Италию с ответным визитом. "Мы надеемся, что сможем организовать ответный визит до конца года. Наша цель - дать сигнал укрепления отношений, начиная с парламентских, потому что мы считаем, что межпарламентский диалог - важный и действенный инструмент дипломатии, иногда даже более эффективный, чем межправительственный диалог", - указала итальянский депутат.