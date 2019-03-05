СМИ: первые АК-203 могут выпустить в Индии уже в 2019 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. Первые автоматы АК-203, как ожидается, могут быть выпущены на заводе в городе Корва на севере Индии уже в текущем году. Об этом сообщает во вторник газета The Indian Express .

Нью-Дели и Москва заключили межправительственное соглашение по производству автоматов АК-203 в Индии на третьей неделе февраля, отмечает газета. Официальный контракт еще должен быть подписан, но первые из более 700 тыс. автоматов AK-203, как ожидается, сойдут со сборочной линии "позже в этом году", говорится в материале.

В минувшее воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова. Предприятие Indo-Russian Rifles Pvt Ltd начнет производство автоматов АК-203 на заводе Korwa Ordnance Factory в городе Корва, расположенном в округе Амети штата Уттар-Прадеш.

Как прокомментировал ТАСС посол России в Индии Николай Кудашев, создание этого СП - знаменательная новость для российско-индийских отношений.

"Особое значение СП не только в том, что наше военно-техническое сотрудничество сделало еще один значимый шаг вперед, а Россия продемонстрировала свой вклад в реализацию активно продвигаемой местным правительством программы "Делай в Индии", но и в том, что теперь сотни тысяч молодых индийцев, заступая на боевое дежурство, будут иметь при себе сделанный руками местных мастеров при российском участии легендарный автомат Калашникова", - сказал посол.