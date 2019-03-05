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Узбекистан утвердил соглашение с Россией о воздушном пространстве

Соответствующий документ стороны подписали в Ташкенте в октябре 2018 года

ТАШКЕНТ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации узбекско-российского соглашения об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами. Во вторник соответствующий документ опубликован на официальном сайте информационного агентства УзА.

"Ратифицировать соглашение между правительством республики Узбекистан и правительством Российской Федерации об использовании воздушного пространства республики Узбекистан и Российской Федерации военными воздушными судами республики Узбекистан и Российской Федерации", - говорится в документе. В нем отмечается, что соглашение, подписанное в Ташкенте в октябре 2018 года, было одобрено Сенатом Олий Мажлиса республики в феврале текущего года.

Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов. Ожидается, что применение норм этого документа позволит повысить оперативность в предоставлении разрешения на использование воздушного пространства двух стран.

Теги
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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