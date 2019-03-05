В Японии запретят полеты беспилотников над военными базами США

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Власти Японии намерены ввести полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов в районах, где находятся военные базы США, а также японских Сил самообороны. Соответствующий законопроект был одобрен во вторник правительством страны.

Теперь он будет направлен на рассмотрение в парламент, где правящая Либерально-демократическая партия имеет большинство в обеих палатах. Под его действие также попадут и спортивные объекты. Ожидается, что законопроект будет одобрен уже в ближайшее время и вступит в силу перед кубком мира по регби, который пройдет в Японии этой осенью.

Правительство считает необходимым запретить полеты беспилотников в радиусе 300 м от военных баз и спортивных сооружений. Аналогичные правила сейчас действуют в отношении ряда зданий, имеющих государственное значение. Среди них - канцелярия премьер-министра страны, задние парламента и императорский дворец. За нарушение полагается штраф до 500 тыс. иен (около $4,5 тыс.) или год тюремного заключения.

Против новых поправок выступила Японская ассоциация издателей и главных редакторов газет. Она считает, что дополнительные меры приведут к серьезным ограничениям в отношении журналистской деятельности.

Ужесточение законодательства в отношении самовольных запусков беспилотников в Японии началось после того, как в 2015 году на крыше канцелярии главы правительства был случайно найден залетевший туда квадрокоптер с дымовой шашкой и капсулой со слаборадиоактивной почвой из префектуры Фукусима.