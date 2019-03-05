СМИ: Индийские военнослужащие ликвидировали двух экстремистов в штате Джамму и Кашмир

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Силы безопасности Индии в бою в штате Джамму и Кашмир ликвидировали двух боевиков из пропакистанских группировок. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times.

"Бой с экстремистами вспыхнул вечером в понедельник в округе Пулвама в 46 км к юго-востоку от города Сринагара, - сообщил изданию представитель индийского военного командования. - Операция сил безопасности по поиску и ликвидации оставшихся боевиков продолжается".

В связи с этим, по имеющимся данным, власти временно заблокировали работу интернета в Сринагаре.