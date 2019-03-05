СМИ: Индийские военнослужащие ликвидировали двух экстремистов в штате Джамму и Кашмир

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Силы безопасности Индии в бою в штате Джамму и Кашмир ликвидировали двух боевиков из пропакистанских группировок. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times.
"Бой с экстремистами вспыхнул вечером в понедельник в округе Пулвама в 46 км к юго-востоку от города Сринагара, - сообщил изданию представитель индийского военного командования. - Операция сил безопасности по поиску и ликвидации оставшихся боевиков продолжается".
В связи с этим, по имеющимся данным, власти временно заблокировали работу интернета в Сринагаре.
Индийские силы безопасности на линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, остаются в состоянии повышенной боеготовности после того, как 14 февраля террористы совершили нападение на колонну индийских военных в Пулваме. В результате погибли больше 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков группировки, бездействии пакистанских властей в отношении них.
27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга. 1 марта пакистанская сторона вернула Индии летчика индийских ВВС, сбитого в бою и взятого в плен.