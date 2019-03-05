В МИД Ирана заявили, что глава ведомства подал в отставку не по личным соображениям

ТАСС, 5 марта. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, подавший на прошлой неделе в отставку, не знал о визите президента Сирии Башара Асада в Тегеран. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, сообщает во вторник агентство ISNA .

Неосведомленность о визите Асада, как ранее сообщали некоторые иранские СМИ, якобы могла быть причиной решения Зарифа подать в отставку. Гасеми в связи с этим пояснил, что протокол поездки сирийского лидера был особым, только некоторые представители руководства Ирана знали о составе делегации, а МИД не обладал информацией об уровне гостей до окончания визита.

Гасеми добавил, что решение об отставке Зариф принял, руководствуясь "не личными причинами, а желанием оказать позитивное воздействие на то, чтобы вернуть дипломатическому ведомству прежние позиции в стране".

Визит Асада в Тегеран состоялся 25 февраля. Вечером того же дня Зариф объявил об отставке с поста главы внешнеполитического ведомства страны. Президент Ирана Хасан Роухани не принял отставку Зарифа.

Высказывалось несколько версий по поводу причин принятого главой МИД решения. В частности, агентство FARS сообщало, что Зариф уходит якобы из-за разногласий с канцелярией президента после того, как не был осведомлен о состоявшемся накануне визите президента Асада в Тегеран.

Сам Зариф после отказа президента принять его отставку заявил, что его приоритетами является "только продвижение внешней политики, повышение доверия к министерству иностранных дел, защита национальных интересов Ирана на международной арене".