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Выход США и России из ДРСМД

МИД Китая призвал США вернуться к соблюдению ДРСМД и урегулировать разногласия с Россией

В Пекине считают, что выход Москвы и Вашингтона из договора негативно повлияет на глобальную безопасность

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вернуться к своим обязательствам в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и урегулировать разногласия с Россией для обеспечения всеобщей стабильности и безопасности.

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Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китай решительно против того, чтобы американская сторона отстранялась от этого договора. Мы считаем, что России и США следует в кратчайшие сроки урегулировать разногласия и вернуться к соглашению", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, выход РФ и Соединенных Штатов из ДРСМД негативно отразится на глобальной безопасности.

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