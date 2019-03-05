МИД Китая призвал США вернуться к соблюдению ДРСМД и урегулировать разногласия с Россией

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вернуться к своим обязательствам в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и урегулировать разногласия с Россией для обеспечения всеобщей стабильности и безопасности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китай решительно против того, чтобы американская сторона отстранялась от этого договора. Мы считаем, что России и США следует в кратчайшие сроки урегулировать разногласия и вернуться к соглашению", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

По словам дипломата, выход РФ и Соединенных Штатов из ДРСМД негативно отразится на глобальной безопасности.