Facebook открыл в Сингапуре центр по контролю за политической информацией в Азии

СИНГАПУР, 5 марта. /ТАСС/. Компания Facebook во вторник открыла в Сингапуре операционный центр, который будет осуществлять контроль за распространяемой на платформах этой социальной сети информацией, касающейся ключевых выборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Подразделение займется "противодействием злоупотреблениям, дезинформации в социальных сетях, которые встречаются во время выборов", отмечает телеканал. Как сообщается, сотрудники центра будут взаимодействовать с официальными представителями органов власти, избирательными комиссиями, авторитетными экспертами, а также с общественностью.

Контроль за касающейся выборов информацией будет осуществляться также на таких платформах, как Instagram и WhatsApp.

17 апреля в Индонезии пройдут президентские выборы, правоохранительные органы уже предупредили о готовящихся информационных провокациях в социальных сетях. Согласно недавно опубликованным данным, число пользователей Facebook в Индонезии составляет более 110 млн человек.

За высший государственный пост в Индонезии будут бороться нынешний президент Джоко Видодо и командующий сил специального назначения в отставке Прабово Субианто. Принять участие в голосовании смогут около 193 млн из 260 млн жителей этой страны.