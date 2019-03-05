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Заседание российско-армянской межправкомиссии пройдет в конце марта

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян обратил внимание на динамичный рост торгово-экономических связей двух стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Очередное заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в конце марта. Об этом сообщил во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян, выступая на втором заседании российско-армянского Лазаревского клуба.

"Очередная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству пройдет в конце марта", - сказал он.

Дипломат обратил внимание на динамичный рост торгово-экономических связей России и Армении. "Это очень важный пласт наших взаимоотношений, особенно в рамках Евразийского экономического союза. Считаю, что не до конца используем тот потенциал экономической интеграции и сотрудничества, который есть", - подчеркнул он.

Предыдущее заседание межправкомиссии России и Армении состоялось в феврале прошлого года в Ереване.

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