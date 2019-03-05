Лукашенко заявил, что процесс евразийской интеграции "поворачивается вспять"

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит опасность в сворачивании интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что перед ЕАЭС ставились задачи по созданию общего рынка и выработки равных условий хозяйствования в рамках интеграционного объединения. Видя в этом плане проблемы, Лукашенко считает возможным "вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов". Такой же принцип, считает Лукашенко, можно было бы применить в работе по устранению барьеров и ограничений.

Президент Белоруссии подтвердил также заинтересованность Белоруссии в сохранении за СНГ статуса ключевого рынка для сбыта белорусской продукции. Также к числу важных партнеров республики президент Белоруссии отнес Украину и Грузию, с которыми "большой масштаб и объем торговли, и добрые отношения".

Интеграция с Россией

Президент Белоруссии отметил также, что руководство РФ выступило за пересмотр подходов к интеграционному процессу.

"Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал Лукашенко.

Как отметил президент, Минску и Москве нужно еще раз проанализировать, "где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать".

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре прошлого года, в этом году - одну 13-15 февраля в Сочи. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской стороны - министр экономики Дмитрий Крутой.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации, - сказал Лукашенко. - При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования, на иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться".

По его словам, постулат суверенитета также "остается для Беларуси незыблемым".

Белоруссия и ВТО

Белоруссия вступит в ВТО только при условии очевидной выгоды для страны, отметил Лукашенко.

"Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого", - заявил белорусский лидер.

Отношения Минска и Брюсселя

По словам Лукашенко, пока в отношениях республики и Евросоюза остаются проблемы, и РФ могла бы поддержать Минск в их решении.

"Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял. Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер, "торгуется" с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия", - сказал президент.

По его словам, в то же время ЕС имеет такие соглашения с Россией и другими постсоветскими странами. "Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО, - отметил Лукашенко. - Мы за это Россию не упрекаем, ищем в этих соглашениях свою пользу, мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле".