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В Германии предъявили обвинение предполагаемому сообщнику террориста Аниса Амри

Обвиняемый в подготовке теракта уроженец России часто созванивался с организатором взрыва на рождественской ярмарке в Берлине, они ходили в одну мечеть, отмечает Генпрокуратура ФРГ

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в подготовке теракта 31-летнему выходцу из России Магомеду-Али Ц., который находится в следственном изоляторе с лета прошлого года. Об этом сообщило во вторник издание "Zeit Online".

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине

Предполагаемого исламиста правоохранительные органы ФРГ при поддержке спецподразделения GSG 9 задержали 22 августа 2018 года. Мужчину подозревают в том, что он хранил дома взрывчатое вещество и собирался использовать его для производства бомбы. У радикала был сообщник, который в 2017 году покинул Германию и впоследствии был задержан во Франции.

По данным следствия, Магомед-Али Ц. посещал ту же мечеть в Берлине, которую несколько лет назад посещал исполнитель теракта на берлинском рождественском рынке в 2016 году Анис Амри. В этой связи его называют предполагаемым сообщником Амри. Они "периодически поддерживали контакт по телефону", приводит "Zeit Online" выдержки из обвинительного заключения Генпрокуратуры.

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