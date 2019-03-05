Лукашенко заявил, что не видит врагов в лице соседних государств - членов НАТО

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Белоруссия будет стремиться к взаимному уважительному отношению с НАТО, не рассматривая в качестве врагов соседние государства альянса. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"Следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что членами НАТО являются три государства, граничащие с Белоруссией: Польша, Литва и Латвия. "А Украина страстно, яростно стремится туда", - констатировал президент. Он считает, что в этом есть "определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия".

Между тем президент Белоруссии считает необходимым "активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи интеграции интеграций". "Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", - подчеркнул Лукашенко.

При этом, по словам главы Белоруссии, процесс нормализации диалога республики с Западом вызывает раздражение в Москве и наоборот, отмечает БелТА. "К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", - сказал Лукашенко.