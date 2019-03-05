Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

"Пакистанское воздушное пространство останется закрытым до 8:00 UTC (11:00 мск - прим. ТАСС) 6 марта 2019 года", - говорится в уведомлении. Отмечается, что из-под действия данных мер исключены четыре аэропорта страны, которые с 1 марта получили возможность в ограниченном режиме принимать и отправлять коммерческие рейсы. Это воздушные гавани в Пешаваре, Кветте, Карачи, Исламабаде.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиавласти Пакистана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны. Как говорится в уведомлении международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (Notice To AirMen), опубликованном во вторник на сайте Управления гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство закрыто до 11:00 мск среды.

Кроме того, частично восстановлено авиасообщение с Лахором и Фейсалабадом. По данным сайта Flightradar24.com, в настоящее время в небе над Пакистаном находится около 20 коммерческих лайнеров.

Воздушное пространство Пакистана было объявлено временно закрытым по соображениям безопасности 27 февраля из-за эскалации напряженности в отношениях с Индией. Причиной обострения ситуации в регионе стало нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга. Также пакистанская сторона пленила индийского пилота, 1 марта его вернули на родину.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане - остается напряженной уже многие годы. В Кашмире до сих пор нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.