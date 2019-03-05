Лукашенко назвал ситуацию в ОДКБ "нездоровой"

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность "нездоровой ситуацией" в ОДКБ, в том числе вокруг назначения генерального секретаря. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос - назначение генерального секретаря", - заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. Он добавил, что военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ - это "важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены усилия" Белоруссии "в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом".