СМИ: главком ВМС Индии опасается, что террористы могут напасть с моря

ТАСС, 5 марта. Главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Индии адмирал Сунил Ланба во вторник заявил, что террористы готовятся к новым нападениям на индийскую территорию, в том числе с моря.

"Индия сейчас сталкивается с новой, еще более опасной формой государственного терроризма. Свидетельством этого стала атака чудовищного масштаба в индийском штате Джамму и Кашмир, которая была совершена всего три недели назад", - приводит газета "Hindustan Times" выступление адмирала в Нью-Дели на конференции "Индо-Тихоокеанский региональный диалог".

По словам военачальника, "этот акт насилия совершили экстремисты, поддерживаемые страной, которая стремится к дестабилизации в Индии". "К нам также поступают сведения о том, что боевики проходят подготовку для совершения новых атак, в том числе с моря", - подчеркнул Ланба.

По оценке военачальника, "в последние годы Индо-Тихоокеанский регион стал свидетелем использования различных форм терроризма, который приобрел глобальный характер". "В этих условиях военный флот Индии находится в состоянии полной готовности. Если потребуется, мы дадим быстрый и решительный ответ на любые авантюры", - заявил он.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо- пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.