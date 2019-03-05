Польша хочет построить канал через Балтийскую косу, несмотря на позицию ЕС

ГДАНЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Польша намерена начать строительство судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, несмотря на протесты активистов и неодобрение проекта Европейским союзом, сообщает Reuters.

Балтийская (Вислинская) коса представляет собой густо покрытую лесом полосу земли протяженностью 55 км и шириной менее 2 км, которая отделяет прибрежный залив, называемый в России Калининградским, а в Польше Вислинским, от Балтийского моря. Залив и косу Польша делит с Калининградской областью России.

В настоящее время суда могут проходить в залив только через канал в российской части косы. Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" аргументирует строительство второго собственного канала тем, что проект необходим для обеспечения национальной безопасности и экономических интересов страны.

Говоря о безопасности, министр по морским делам Марек Гробарчик заявил: "Это граница ЕС, НАТО и, прежде всего, Польши, и ее невозможно контролировать, потому что суда могут заходить в Вислинский залив только с разрешения России".

Среди экономических аргументов - развитие Эльблонга в крупный порт, сопоставимый по размерам с Гданьском и Щецином.

Стоимость строительства канала оценивается в 900 млн злотых ($237 млн). Гробарчик отметил, что Польша намерена начать фактические работы во второй половине 2019 года. Однако представитель ЕС заявил в пятницу, что Польше следует воздержаться от строительства канала до получения разрешения от Европейской комиссии, поскольку части Вислинской косы являются охраняемыми территориями в соответствии с экологической программой ЕС Natura 2000.