Все пропало? Почему саммит США — КНДР в Ханое нельзя считать провальным

Второй в истории саммит с участием действующего президента США и лидера КНДР в Ханое 27−28 февраля действительно оказался не столь удачным, как первый. Итоговой декларации подписано не было, а совместный обед Дональда Трампа и Ким Чен Ына был отменен. Однако озвученные на саммите Пхеньяном предложения и новые заявления из Вашингтона говорят о том, что ничего фатального в Ханое не произошло. У всех своя версия Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, хозяин Белого дома заявил, что северокорейская сторона хотела "снятия всех санкций" взамен на ликвидацию крупнейшего в КНДР ядерного объекта в Йонбёне. Трамп также добавил, что "для преодоления пропасти между США и Северной Кореей необходимо время".

При этом через несколько часов после выступления Трампа министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо провел экстренный брифинг, на котором изложил уже совсем другую позицию. "Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", — заявил дипломат, добавив, что взамен Пхеньян был готов дать письменные гарантии о прекращении ракетно-ядерных испытаний и об уничтожении объектов в Йонбёне. Свою версию того, что же на самом деле произошло в Ханое, представила британская газета The Sunday Times. Бывший сотрудник посольства КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, получивший убежище в Республике Корея (РК) несколько лет назад, сообщил газете, что причиной досрочного завершения саммита стало требование Вашингтона закрыть якобы находящееся в окрестностях северокорейской столицы секретное предприятие по обогащению урана. Двойная заморозка По результатам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня 2018 года КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. По результатам второй встречи ни одна из сторон не взяла на себя никаких обязательств. При этом одна внегласная договоренность, судя по всему, исполняется. Один из специалистов вашингтонского Института Брукингса назвал ее "сделкой заморозки на заморозку" (freeze-for-freeze deal). Ее суть заключается в приостановке ракетно-ядерных испытаний КНДР в обмен на приостановку масштабных военных учений США и РК. Последний раз Пхеньян провел ядерное испытание в начале сентября 2017 года. Тем временем, через несколько дней после саммита во Вьетнаме Вашингтон и Сеул приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle. Дональд Трамп объяснил это решение в первую очередь интересами экономии бюджетных средств, но северокорейский фактор умалчивать не стал.

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2019 г.

"Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сберечь для США сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернет. Я придерживался этой позиции задолго до того, как стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в настоящий момент — это хорошая вещь", — написал президент США в Twitter. Оптимистичный настрой На фоне того, как КНДР и США пытаются избежать нагнетания обстановки — проведения испытаний, крупномасштабных военных учений и жестких заявлений в адрес друг друга, госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что надеется на скорейший очередной визит команды американских дипломатов в Пхеньян. По мнению Помпео, новый раунд переговоров может состояться уже "в ближайшие пару недель".

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