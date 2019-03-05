Все пропало? Почему саммит США — КНДР в Ханое нельзя считать провальным

Второй в истории саммит с участием действующего президента США и лидера КНДР в Ханое 27−28 февраля действительно оказался не столь удачным, как первый. Итоговой декларации подписано не было, а совместный обед Дональда Трампа и Ким Чен Ына был отменен. Однако озвученные на саммите Пхеньяном предложения и новые заявления из Вашингтона говорят о том, что ничего фатального в Ханое не произошло.
У всех своя версия
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, хозяин Белого дома заявил, что северокорейская сторона хотела "снятия всех санкций" взамен на ликвидацию крупнейшего в КНДР ядерного объекта в Йонбёне. Трамп также добавил, что "для преодоления пропасти между США и Северной Кореей необходимо время".
При этом через несколько часов после выступления Трампа министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо провел экстренный брифинг, на котором изложил уже совсем другую позицию.
"Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", — заявил дипломат, добавив, что взамен Пхеньян был готов дать письменные гарантии о прекращении ракетно-ядерных испытаний и об уничтожении объектов в Йонбёне.
Свою версию того, что же на самом деле произошло в Ханое, представила британская газета The Sunday Times. Бывший сотрудник посольства КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, получивший убежище в Республике Корея (РК) несколько лет назад, сообщил газете, что причиной досрочного завершения саммита стало требование Вашингтона закрыть якобы находящееся в окрестностях северокорейской столицы секретное предприятие по обогащению урана.
Двойная заморозка
По результатам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня 2018 года КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. По результатам второй встречи ни одна из сторон не взяла на себя никаких обязательств. При этом одна внегласная договоренность, судя по всему, исполняется.
Один из специалистов вашингтонского Института Брукингса назвал ее "сделкой заморозки на заморозку" (freeze-for-freeze deal). Ее суть заключается в приостановке ракетно-ядерных испытаний КНДР в обмен на приостановку масштабных военных учений США и РК. Последний раз Пхеньян провел ядерное испытание в начале сентября 2017 года. Тем временем, через несколько дней после саммита во Вьетнаме Вашингтон и Сеул приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle.
Дональд Трамп объяснил это решение в первую очередь интересами экономии бюджетных средств, но северокорейский фактор умалчивать не стал.
The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2019 г.
"Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сберечь для США сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернет. Я придерживался этой позиции задолго до того, как стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в настоящий момент — это хорошая вещь", — написал президент США в Twitter.
Оптимистичный настрой
На фоне того, как КНДР и США пытаются избежать нагнетания обстановки — проведения испытаний, крупномасштабных военных учений и жестких заявлений в адрес друг друга, госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что надеется на скорейший очередной визит команды американских дипломатов в Пхеньян. По мнению Помпео, новый раунд переговоров может состояться уже "в ближайшие пару недель".
Как отметил известный политический аналитик Фарид Закария, в Ханое президент США посчитал, что плохая сделка с КНДР хуже, чем ее отсутствие. При этом Закария указал на проблему дефицита доверия между США и КНДР, вызванную двумя факторами.
Во-впервых, обе страны, по его мнению, не выполняли своих обязательств в прошлом. Во-вторых, утверждает эксперт, чрезмерная поляризация американской политики не исключает отказа будущего президента США от соглашений, достигнутых нынешним главой государства.
Во Вьетнаме Трамп продемонстрировал Ким Чен Ыну, что не собирается заключать сделку ради сделки и ждет от Пхеньяна более серьезных уступок. При этом, по мнению американского специалиста по нацбезопасности Джона Боско, покинувшего Пентагон в 2010 году, Трамп пошел на уступку северокорейскому лидеру: президент США заявил, что Ким Чен Ын якобы не знал о тяжелых условиях содержания американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения в 2017 году.
Так, по мнению Боско, Ким Чен Ын оказался у Трампа в долгу. Однако лишь по предстоящим переговорам и их результатам можно будет судить о том, как вьетнамский саммит повлиял на позиции Пхеньяна.
Александр Мосесов