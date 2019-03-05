Премьер Украины обвинил местные власти в завышенных тарифах на отопление

"Мы видим следующее: при одинаковой цене на газ на Украине существуют разница в 30–40% на стоимость тепла. Я понимаю, что разница в стоимости может быть, потому что технология производства тепла в каждом городе разные. У меня вопрос: что сделали местные собственники теплокоммунэнерго, которыми являются муниципалитеты", - сказал он во вторник на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением.

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил представителей местных властей в неэффективном использовании средств на модернизацию теплоснабжающих систем, что привело к завышению цен на отопление для населения.

Такая ситуация, по словам Гройсмана, сложилась из-за неэффективного инвестирования ресурсов на модернизацию теплоснабжающих систем. "У нас на подготовку к отопительному сезону 2018–2019 гг. были выделены рекордные 12,5 млрд (около $470 млрд ) гривен, а из них на водопроводы, котельные, магистральные сети были направлены только 3 млрд", - подчеркнул Гройсман. Он также обвинил местные власти в отсутствии своевременного ремонта магистральных сетей. По данным премьера, "из 20 тыс. км сетей отремонтированы только 240 км, а еще 7 тыс. км сетей находятся в аварийном состоянии".

Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы ЖКХ. Правительство объясняет это требованиям главного кредитора Украины – Международного валютного фонда (МВФ). Он настаивает на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета – на 60%.

Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что по состоянию на конец января долги населения за ЖКХ на Украине превысили 62,6 млрд гривен ($2,3 млрд). Это стало абсолютным рекордом с момента введения национальной валюты в 1996 году.