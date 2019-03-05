Правительственный вестник опубликовал указ о роспуске парламента Испании и созыве выборов

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Указ о роспуске обеих палат испанского парламента и созыве всеобщих выборов 28 апреля опубликован во вторник в Официальном правительственном вестнике пиренейского королевства.

В документе указывается, что Конгресс депутатов и Сенат, избранные 26 июня 2016 года, распускаются. Новый состав двух палат испанского парламента должен быть учрежден 21 мая, то есть за пять дней до намеченных в стране выборов в Европарламент, а также региональных и муниципальных выборов. В указе говорится, что избирательная кампания пройдет с 12 по 26 апреля.

Всеобщие выборы были запланированы в Испании на 2020 год. Из-за того, что парламент страны не поддержал предложенный кабмином проект бюджета на текущий год, председатель правительства Педро Санчес решил объявить о проведении досрочных выборов в стране.