"Укроборонпром" заявил о достижении "паритета с противником" по ракетам ближнего боя

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Представитель концерна "Укроборонпром" заявил, что Украина решила задачу создания собственного ракетного оружия ближнего боя.

"Укроборонпром" поставил с 2014 года достаточно амбициозную и серьезную задачу не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя, - сказал во вторник на пресс-конференции глава дивизиона высокоточного оружия государственного концерна "Укроборонпром" Андрей Артюшенко. - Это, в первую очередь, противотанковые ракетные комплексы со стороны нашего противника. Сегодня задача, я могу сказать, успешно решена",

Продукция концерна, в частности киевского КБ "Луч", "определила тот баланс сил, который сегодня не позволяет нашему противнику вообще претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения с противником", подчеркнул он.

"Наша продукция - это ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) "Корсар", "Скиф", "Стугна-2". Это достижения мирового значения", - утверждает Артюшенко.

По его словам, второй вопрос, которым занимаются предприятия концерна, в том числе посредством государственно-частного партнерства, это создание украинского комплекса крылатых ракет. "То, что мы сегодня обновляем производство, создаем новые уникальные технологические линии, позволило нам в рекордные сроки вывести на этап госиспытаний комплекс крылатых ракет. Я думаю, в ближайшее время вы об этом узнаете", - сказал представитель концерна.

Еще одним достижением украинского ракетостроения он назвал создание РСЗО "Ольха" и "Ольха-М", которые появились после модернизации советских РСЗО "Смерч". "Комплекс способен стабилизировать достаточно эффективно ситуацию на линии соприкосновения [в Донбассе]. Мы уже в этом году переходим к серийному производству и поставке в войска этого вооружения", - информировал Артюшенко.

"Укроборонпром" работает также над созданием артиллерийского управляемого боеприпаса с головкой лазерного наведения. "Семь стран в мире обладают подобными технологиями. Благодаря нашему предприятию "Прогресс" мы вышли на серийное производство этого изделия, что принципиально и в корне меняет эффективность нанесения артиллерийских ударов", - заявил Артюшенко. По его словам, украинская технология "проще и дешевле".

Восстановить потенциал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял в феврале, что Киев поставил задачу перед промышленностью "в кратчайшие сроки и за относительно небольшие средства провести полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся ЗРК, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований". В 2019 году поставлена задача нарастить ракетный потенциал страны, усилить противовоздушную оборону и обеспечить защиту черноморского и азовского побережья Украины. В феврале при участии Турчинова на Украине состоялись боевые стрельбы ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор".

Глава Минобороны Степан Полторак сообщал, что в текущем году планируется поставить в войска до двадцати новых образцов оружия и военной техники. Военный бюджет Украины на 2019 год предполагает финансирование в объеме более 5% ВВП, или около 212 млрд гривен (около $7,85 млрд).