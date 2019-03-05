Разведка Южной Кореи: КНДР перевела ядерный реактор в Йонбёне в спящий режим

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. КНДР с конца прошлого года не использует ядерный реактор в исследовательском центре в Йонбёне. Как сообщает агентство Yonhap, об этом сообщили журналистам во вторник депутаты парламента Республики Корея по итогам заседания Комитета по разведке, на котором был представлен отчет Национальной разведслужбы (НРС) страны.

"Пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне остановлен с конца 2018 года, и нет никаких признаков подготовки к возобновлению его работы", - отмечает агентство. По данным депутатов, нет никаких следов активности и на ядерном полигоне в уезде Пхунгери, тоннели и служебные постройки на котором были взорваны в мае прошлого года в присутствии иностранных журналистов.

Представители НРС также сообщили законодателям, что разведслужба совместно с агентствами США "ведет постоянный мониторинг ситуации на северокорейских объектах", связанных с ракетно-ядерной программой, в том числе и на тех, о ликвидации которых поднял вопрос президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое.

Реактор мощностью 5 МВт является "сердцем" йонбёнского ядерного комплекса. Из получаемых на нем отработанных топливных стержней при переработке выходит от пяти до семи килограммов оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется шесть килограммов этого расщепляемого материала.

В ходе ханойского саммита 27-28 февраля Ким Чен Ын предложил Трампу демонтировать комплекс в Йонбёне в обмен на частичную отмену антисеверокорейских санкций. Однако президент США отверг это предложение, потребовав ликвидировать ряд других объектов. Саммит завершился без подписания соглашений или деклараций, стороны договорились продолжать диалог.