В Италии заявили, что диалог Москвы и Рима укрепляет международную стабильность

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Отношения между Италией и Россией способствуют международной стабильности. Об этом заявил во вторник председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико на заседании российско-итальянской межпарламентской комиссии.

"Нам удалось обсудить очень много тем, представляющих взаимный интерес в современных условиях. Работа комиссии не должна быть протокольной, формальной, - сказал он. - Мы должны смотреть в суть, думать о содержании проблем и намечать конкретные сроки, чтобы двигаться вперед. Межпарламентский диалог имеет очень большое значение".

"Италия и Россия имеют давнюю историю взаимоотношений. Наше сотрудничество будет способствовать международной стабильности", - подчеркнул Фико.

По словам главы Палаты депутатов, повестка дня затрагивает также экономические вопросы и туризм. "Кроме того, необходимо обсуждать не только то, что нас объединяет, но и те вопросы, которые нас разделяют, - отметил он. - Комиссия должна быть реальным рабочим инструментом".

Заседание российско-итальянской межпарламентской комиссии стало 16-м по счету, предыдущая сессия состоялась в октябре 2017 года в Риме. Стороны тогда подписали совместное коммюнике, где подчеркивалась необходимость наращивать двустороннее взаимодействие по различным направлениям: в культуре, образовании, туризме, космосе, научно-технической сфере.