В Минске рассказали, почему не подписали соглашение о приоритетах партнерства с ЕС

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Белоруссия не подписала пока Соглашение о приоритетах партнерства с Евросоюзом до 2020 года из-за содержащихся там неприемлемых для нее на данном этапе условий. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам совещания у главы государства.

"Там [в соглашении] содержатся неприемлемые для нас на данном этапе требования. Мы даже и не получили официального ответа от Европейского союза на наши предложения", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам министра, в Минске готовы подписать ключевые документы с Евросоюзом хоть завтра, но позиция одной из стран союза тормозит процесс. "Мы видим возможность скорого завершения работы над этими документами, но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к их подписанию, - сказал Макей. - Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра". "Из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны, потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза", - добавил он.

Белоруссия и ЕС ведут переговоры по проектам соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии. Ранее глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин предполагала, что они могут быть подписаны еще до конца 2018 года. Вместе с тем стороны продолжают дискуссию на эту тему, а также по соглашению о приоритетах партнерства. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее говорил, что затягивание процесса согласования проекта соглашения между Белоруссией и ЕС об упрощении визовых формальностей происходит не по вине Минска.