Туск считает, что антиевропейские силы пытаются повлиять на выборы в Европарламент

ТАСС, 5 марта. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о существовании риска вмешательства извне в майские выборы в Европарламент (ЕП). Его мнение приводится во вторник на официальном сайте Евросовета.

"Антиевропейские силы извне пытаются тайно или открыто повлиять на демократический выбор европейцев, как это было в случае с Brexit и рядом избирательных кампаний по всей Европе, - утверждает Туск. - Это может случиться вновь на выборах в Европарламент в мае <...> Не позволяйте политическим партиям, основанным враждебными Европе внешними силами, вмешиваться в расстановку ключевых приоритетов ЕС".

Ранее Еврокомиссия сообщала о планах провести общеевропейские учения по повышению кибербезопасности, чтобы проверить готовность европейского медийного пространства к выборам в Европарламент.

Выборы в ЕП пройдут 23-26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах этих государств. По итогам голосования партия-победитель получит право назначить главу Еврокомиссии. На протяжении последних 30 лет ведущей политической группой в Европе оставалась центристская Европейская народная партия. Сегодня многие европейские политики опасаются сохранения тенденции роста популярности радикалов и евроскептиков.