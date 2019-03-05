WSJ: хакеры из КНР атаковали более 20 вузов в США с целью похитить военные разработки

ТАСС, 5 марта. Хакеры, связанные с КНР, осуществляют кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии в рамках "тщательно разработанного плана похищения исследований в области военно-морских технологий". Об этом сообщает во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные информационного подразделения по кибербезопасности iDefense компании Accenture Security с штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Согласно опубликованным данным, среди вузов, подвергшихся кибератакам со стороны КНР, - Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания и другие. Большинство из них, по данным издания, так или иначе связаны с Океанографическим институтом в Вудс-Хол (штат Массачусетс), который также подвергся кибератаке. У ряда этих вузов заключены контракты с ВМС США.

Газета сообщает, что специалистам iDefense удалось засечь во внутренних сетях упомянутых вузов киберактивность, исходящую со стороны серверов, расположенных на территории Китая и контролируемых группой хакеров, известной экспертам под разными названиями - Temp.Periscope, Leviathan или Mudcarp. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, указала, что информация, распространенная iDefense, в целом соответствует их собственным данным.

The Wall Street Journal подчеркивает, что "китайские власти пока никак не комментировали появившуюся информацию, отрицая в принципе свою причастность к осуществлению каких-либо кибератак".

В декабре эта же газета сообщила о том, что хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибервзлома электронных систем компаний - подрядчиков ВМС США. Как отмечало издание, хакерам предположительно удалось похитить, в частности, засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США.

Тема кибератак на торговых переговорах КНР и США

Проблема хакерских атак считается, наряду с дисбалансом в торговле, главным камнем преткновения в переговорах Пекина и Вашингтона по устранению разногласий, касающихся торговых отношений и китайского доступа к американским высоким технологиям.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.