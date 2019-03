Армия Ливии опровергла утверждения британских СМИ о российских наемниках в Бенгази

ТАСС, 5 марта. Утверждения некоторых британских СМИ о присутствии в Ливии российских наемников не соответствуют действительности. Об этом, как передает во вторник новостной портал Ewanlibya, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

В частности, по его словам, это касается материалов The Times и The Telegraph, написавших о нахождении в городе Бенгази якобы 300 наемников из России. "Подобные утверждения смехотворны и нелепы, - отметил аль-Мисмари. - И это уже не первый раз, когда то же издание (The Telegraph) публикует такие домыслы без стыда и совести, не приводя никаких доказательств и ссылаясь на анонимные источники".

"Данная газета в прошлом уже выступала с утверждениями о российской военно-морской базе в Бенгази, - напомнил представитель ВС. - Тогда же мы провели пресс-конференцию и направили ей [The Telegraph] приглашение посетить нас и пройтись по базе, о которой она написала, но вместо этого она предпочла и далее распространять сплетни и ложь".

Ранее The Telegraph со ссылкой на неназванные источники передавала, что западная разведка якобы обнаружила 300 российских наемников в Ливии, которые оказывают поддержку ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в восточной части Ливии.