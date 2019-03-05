СМИ: Пакистан арестует активы организаций, запрещенных СБ ООН

ТАСС, 5 марта. Правительство Пакистана намерено арестовать активы и заморозить счета организаций, которые были запрещены Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом во вторник сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) страны.

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"[С настоящего момента] все активы и счета [запрещенных] организаций будут находиться под контролем государства", - сообщил официальный представитель дипломатического ведомства Пакистана Мохаммад Фейсал. По его словам, власти Пакистана намерены упростить процедуру применения санкций против запрещенных СБ ООН организаций, действующих на территории страны.

В понедельник министерство внутренних дел (МВД) Пакистана также потребовало от руководства местных провинций усилить давление на запрещенные организации.

На территории Пакистана ведут деятельность несколько экстремистских группировок, включая "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) и "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 14 февраля "Джаиш-е-Мухаммад" совершила нападение на автоколонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, в результате которой погибли 45 человек. Ранее Нью- Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, а также бездействии пакистанских властей в отношении них.