В Минске рассчитывают на активизацию работы группы по интеграции с Россией

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на решение белорусско-российских проблем с участием межправительственной рабочей группы по интеграции, которая должна в ближайшее время активизировать свою работу. Об этом заявил во вторник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко по итогам состоявшегося у президента страны совещания.

"Рабочая группа в формализованном виде не собиралась на свое общее заседание. Но отдельные консультации между ее членами как с российской стороны, так и с белорусской проводились. Я думаю, что эта работа будет активизирована в ближайшее время", - отметил вице-премьер, слова которого приводит госагентство БелТА.

Петришенко проинформировал, что в ходе совещания у президента Белоруссии обсуждались вопросы реализации договора о создании Союзного государства, механизмы активизации совместной работы в рамках Союза. "Мы обсуждали именно всю эту проблематику: как повысить эффективность функционирования институциональных органов, как решить дополнительные вопросы в повестке дня, связанные в первую очередь с эффективным функционированием нашего кооперационного взаимодействия в сфере промышленности, как снять возникающие периодически барьеры с поставками нашей продукции на рынок Российской Федерации", - сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии.

В конце минувшего года решением президентов Белоруссии и РФ была создана совместная межправительственная группа, которая должна проанализировать вопросы реализации союзных договоренностей. Белорусскую часть группы возглавил министр экономики Дмитрий Крутой, российскую - министр экономического развития Максим Орешкин.