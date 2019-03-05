Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа главной угрозой

Кабинету министров при участии силовых ведомств страны поручается в течение двух месяцев разработать и утвердить план реализации концепции. Согласно документу, основными проблемами для Украины, которые требуют первоочередного решения, являются политика Российской Федерации и действия провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Распространению терроризма, по данным указа, способствуют активизация сепаратистских движений, рост уровня преступности, связанный с незаконным оборотом огнестрельного оружия, внутренние миграционные процессы, а также "агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе" и другие.

18 января 2018 года Верховная рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который спустя два дня был подписан Порошенко. В законе Россия называется государством-агрессором, неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями, а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для контроля за всеми силовиками и военно-гражданской администрацией в зоне конфликта создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. После внесения поправок из текста документа были изъяты все упоминания о минских соглашениях.