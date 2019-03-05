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Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа главной угрозой

Кабинет министров при участии силовых ведомств Украины в течение двух месяцев должен разработать и утвердить план реализации концепции
Президент Украины Петр Порошенко EPA-EFE/MYKHAILO MARKIV / POOL
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© EPA-EFE/MYKHAILO MARKIV / POOL

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где основной угрозой для страны указана политика России. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Утвердить концепцию борьбы с терроризмом на Украине. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

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Кабинету министров при участии силовых ведомств страны поручается в течение двух месяцев разработать и утвердить план реализации концепции. Согласно документу, основными проблемами для Украины, которые требуют первоочередного решения, являются политика Российской Федерации и действия провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Распространению терроризма, по данным указа, способствуют активизация сепаратистских движений, рост уровня преступности, связанный с незаконным оборотом огнестрельного оружия, внутренние миграционные процессы, а также "агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе" и другие.

18 января 2018 года Верховная рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который спустя два дня был подписан Порошенко. В законе Россия называется государством-агрессором, неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями, а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для контроля за всеми силовиками и военно-гражданской администрацией в зоне конфликта создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. После внесения поправок из текста документа были изъяты все упоминания о минских соглашениях.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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