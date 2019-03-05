ЕС готов усилить поддержку Армении в проведении реформ

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) готов усилить техническую и финансовую поддержку Армении в проведении реформ в стране. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Евросовета Дональд Туск .

"Евросоюз готов и далее поддерживать ваш процесс реформ путем расширения технической и финансовой помощи. Мы согласны с вашим сильным акцентом на борьбу с коррупцией и реформу верховенства права", - сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ноябре 2017 года Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года. С 1 июня прошлого года началось временное применение соглашения. С 1 июня текущего года начнут применяться части соглашения, касающиеся торговли.